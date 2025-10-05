11 ème Bourse Multicollection Salle polyvalente Corbenay

11 ème Bourse Multicollection

Salle polyvalente Avenue de la Forêt Corbenay Haute-Saône

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Le rendez-vous des collectionneurs est de retour !

Le Club Multicollections de Corbenay est fier de vous présenter sa 11e Bourse Multicollections !

Le dimanche 5 octobre 2025, de 9h à 17h, la salle polyvalente de Corbenay devient le lieu de rassemblement de tous les passionnés.

Ce que vous trouverez sur place

C’est l’occasion parfaite pour enrichir votre collection, trouver la pièce rare que vous cherchez depuis longtemps, ou simplement échanger avec d’autres passionnés. Vous pourrez y découvrir et y acquérir des trésors dans des domaines variés, tels que

Timbres & Cartes Postales, monnaies & Billets de Banque

Cartes Pokémon & Panini (images, albums), Fèves & Jouets Kinder, Pin’s & Capsules de Champagne, Jetons touristiques & Médailles, voitures et trains miniatures… et bien d’autres objets à collectionner !

Acheter, vendre, échanger c’est le moment de faire de bonnes affaires !

Que vous cherchiez à compléter une série, à céder vos doublons, ou à dénicher de nouvelles perles rares, la bourse de Corbenay est l’endroit idéal.

L’ambiance conviviale et l’expérience des exposants vous garantissent une journée pleine de découvertes.

Entrée gratuite !

5€ la table (1.80 x0.80)m pour les exposants

Ne manquez pas cette journée incontournable pour les collectionneurs et les amateurs. On vous attend nombreux !

Contact club multicollectionneur de Corbenay 06.78.94.05.42 .

Salle polyvalente Avenue de la Forêt Corbenay 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 94 05 42 cmc.corbenay@gmail.com

