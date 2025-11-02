11 ème Fête de la Noix Molières

11 ème Fête de la Noix

L’association des Ainés Ruraux de Molières vous invite à sa 11ème fête de la noix.

10h Visite de la ferme de la famille Delpech démonstration du ramassage, lavage, triage, séchage, le calibrage des noix

Vente de noix, marché paysan, animation Bandas

producteurs de noix, safran, cèpes, vin, châtaignes, pruneaux, gâteaux, miel, huiles , fleurs, plans arbustes, pierres de senteurs, pantoufles charentaises , peinture sur porcelaine, sculpteur sur bois ….

Restauration sur place par le traiteur Jean Marie Doumenge dans la salle des fêtes chauffées. Buvette .

Le Bourg Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 11 04 68

