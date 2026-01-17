11 eme Nuit du cinéma Rue Saint-Hubert Nanton
11 eme Nuit du cinéma Rue Saint-Hubert Nanton samedi 7 février 2026.
11 eme Nuit du cinéma
Rue Saint-Hubert Foyer rural Nanton Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-07 17:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
2026-02-07
2 films seront diffusés:
1er film: 17h00-18h30
le chant des Forêt
Petite restauration sur place
2eme film: 20h15-21h30
Droit dans leurs bottes
Avec la participation exceptionnelle de Mme Lay Nathalie, réalisatrice du film .
Rue Saint-Hubert Foyer rural Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 49 47 61
English : 11 eme Nuit du cinéma
