11 eme Nuit du cinéma Rue Saint-Hubert Nanton

11 eme Nuit du cinéma Rue Saint-Hubert Nanton samedi 7 février 2026.

11 eme Nuit du cinéma

Rue Saint-Hubert Foyer rural Nanton Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 17:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00

Date(s) :
2026-02-07

2 films seront diffusés:

1er film: 17h00-18h30
le chant des Forêt

Petite restauration sur place

2eme film: 20h15-21h30
Droit dans leurs bottes
Avec la participation exceptionnelle de Mme Lay Nathalie, réalisatrice du film   .

Rue Saint-Hubert Foyer rural Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 49 47 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 11 eme Nuit du cinéma

L’événement 11 eme Nuit du cinéma Nanton a été mis à jour le 2026-01-17 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne