11 et 12 décembre – Marché de Noël des Ateliers du Vent et du Mur Habité Les Ateliers du Vent Rennes

Les Ateliers du Vent, le Mur Habité et leurs invité·es révèlent leurs créations sur 2 jours avec 40 exposant·es (illustrations, photos, céramiques, artisanat…) dans un cadre festif et convivial !

**Jeudi 11 et vendredi 12 décembre 2025**

**Ouverture du marché de noël : 16h-22h**

**Ouverture du bar : 16h-00h**

**Petite restauration par Passages**

**Accès :**

Ateliers du Vent – 59 rue Alexandre Duval – Rennes

Mur Habité – 3 Rue Gisèle Freund – Rennes

Toutes les infos sont disponibles sur le **site Internet** des Ateliers du Vent :

[**https://www.lesateliersduvent.org/marche-de-noel-2/**](https://www.lesateliersduvent.org/marche-de-noel-2/)

**Les Ateliers du Vent, le Mur Habité et leurs invité·es vous proposent leurs créations pour ce Marché de Noël 2025 !**

**Sur deux jours, découvrez plus de 40 exposants (illustrations, sérigraphies, peintures, artisanat…) et des DJ sets !**

**Programmation musicale**

— Jeudi 11.12 : Marvina (DJ set)

Claviériste des groupes de rock cosmique Marvin et La Colonie de Vacances pendant presque deux décennies, compositrice et créatrice sonore pour la radio, le théâtre et l’image, Émilie Rougier aka Marvina est aussi une Dj expérimentée, avisée et partageuse. Elle a joué notamment dans les festivals Les Embellies (Rennes), Less Playboy is More Cowboy (Poitiers), Les Rockomotives (Vendôme), Le Festival international du film d’animation (Annecy), pour la soirée d’inauguration du Printemps de L’Art Contemporain à La Friche Belle De Mai (Marseille) et a été dj résidente au Rockstore à Montpellier pendant 5 ans. Artiste féministe et engagée, Marvina propose aussi des Dj Set consacrés exclusivement aux femmes et minorités de genre.

— Vendredi 12.12 : DJ 50 ft Queenie

Sortez vos mocassins et costard à paillettes et embarquez pour un tour du monde à base de riff et de groove, une anthologie du rock’n’roll, de ses racines à la scène indépendante actuelle. Vous n’aurez pas d’autre choix que de dégainer votre plus beau déhanché !

**Les exposant·es aux Ateliers du Vent**

Adèle Husson — céramique

Agathe Mercat — broderie

Alix Desaubliaux — céramique

Anna Mermet — céramique

Atelier Afresco — bijoux

Atelier Distrait — bijoux

Atelier du ventre — douceur

Bérengère Amiot — design

Bibi Machette — linogravure

Candice Hazouard — photographie

Catherine Duverger — photographie

Charlotte Beltzung — céramique

Christophe Ecobichon — gravure

Elise Guihard — objet

Gaspard Casimir — objet

Gwendoline Clossais — badge

Imprimerie Nocturne — édition

Jaune — illustration

Julien Duporté — sérigraphie

Le Moineau Studio — illustration

Les deux ailes d’Uriell — photographie

Les belles écharpes Gilles Gilet — écharpe

Mariette G — illustration

Mamie Grabuge — bijoux

Marine Bouilloud — peinture

Olga Lupi — collage

Razel — illustration

Le Vivarium — pluridisciplinaire

**Les exposant·es au Mur Habité**

Adjoa — maquette

Comoyoko Ediciones — micro-édition

Atelier Calypso — maroquinerie

Atelier Mosaïque Caroline Salles — mosaïque

D’émaux et des gestes — bijoux mosaïque

Elo la Bijoutière — bijoux

Feuilles de Sureau — illustration

Juliette RK — couture

Léa Bénétou — céramique

Les Mains Bleues — bijoux

Malvina Créa — bijoux

MP Gautheron — artiste / bijoux fantaisie

Ourse Rouge — crochet

Rebeau Rebelle — couture

Reliure Messager — reliure

Saute Montagne — maroquinerie

Soline Chailloux — illustration

Yann Baïzid — illustration

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-11T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T22:00:00.000+01:00

1

https://www.lesateliersduvent.org/

Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

02 99 27 75 56