11 et 12 décembre – Marché de Noël des Ateliers du Vent et du Mur Habité Les Ateliers du Vent Rennes
11 et 12 décembre – Marché de Noël des Ateliers du Vent et du Mur Habité Les Ateliers du Vent Rennes jeudi 11 décembre 2025.
11 et 12 décembre – Marché de Noël des Ateliers du Vent et du Mur Habité Les Ateliers du Vent Rennes 11 et 12 décembre Ille-et-Vilaine
Les Ateliers du Vent, le Mur Habité et leurs invité·es révèlent leurs créations sur 2 jours avec 40 exposant·es (illustrations, photos, céramiques, artisanat…) dans un cadre festif et convivial !
**Jeudi 11 et vendredi 12 décembre 2025**
**Ouverture du marché de noël : 16h-22h**
**Ouverture du bar : 16h-00h**
**Petite restauration par Passages**
**Accès :**
Ateliers du Vent – 59 rue Alexandre Duval – Rennes
Mur Habité – 3 Rue Gisèle Freund – Rennes
Toutes les infos sont disponibles sur le **site Internet** des Ateliers du Vent :
[**https://www.lesateliersduvent.org/marche-de-noel-2/**](https://www.lesateliersduvent.org/marche-de-noel-2/)
**Les Ateliers du Vent, le Mur Habité et leurs invité·es vous proposent leurs créations pour ce Marché de Noël 2025 !**
**Sur deux jours, découvrez plus de 40 exposants (illustrations, sérigraphies, peintures, artisanat…) et des DJ sets !**
**Programmation musicale**
— Jeudi 11.12 : Marvina (DJ set)
Claviériste des groupes de rock cosmique Marvin et La Colonie de Vacances pendant presque deux décennies, compositrice et créatrice sonore pour la radio, le théâtre et l’image, Émilie Rougier aka Marvina est aussi une Dj expérimentée, avisée et partageuse. Elle a joué notamment dans les festivals Les Embellies (Rennes), Less Playboy is More Cowboy (Poitiers), Les Rockomotives (Vendôme), Le Festival international du film d’animation (Annecy), pour la soirée d’inauguration du Printemps de L’Art Contemporain à La Friche Belle De Mai (Marseille) et a été dj résidente au Rockstore à Montpellier pendant 5 ans. Artiste féministe et engagée, Marvina propose aussi des Dj Set consacrés exclusivement aux femmes et minorités de genre.
— Vendredi 12.12 : DJ 50 ft Queenie
Sortez vos mocassins et costard à paillettes et embarquez pour un tour du monde à base de riff et de groove, une anthologie du rock’n’roll, de ses racines à la scène indépendante actuelle. Vous n’aurez pas d’autre choix que de dégainer votre plus beau déhanché !
**Les exposant·es aux Ateliers du Vent**
Adèle Husson — céramique
Agathe Mercat — broderie
Alix Desaubliaux — céramique
Anna Mermet — céramique
Atelier Afresco — bijoux
Atelier Distrait — bijoux
Atelier du ventre — douceur
Bérengère Amiot — design
Bibi Machette — linogravure
Candice Hazouard — photographie
Catherine Duverger — photographie
Charlotte Beltzung — céramique
Christophe Ecobichon — gravure
Elise Guihard — objet
Gaspard Casimir — objet
Gwendoline Clossais — badge
Imprimerie Nocturne — édition
Jaune — illustration
Julien Duporté — sérigraphie
Le Moineau Studio — illustration
Les deux ailes d’Uriell — photographie
Les belles écharpes Gilles Gilet — écharpe
Mariette G — illustration
Mamie Grabuge — bijoux
Marine Bouilloud — peinture
Olga Lupi — collage
Razel — illustration
Le Vivarium — pluridisciplinaire
**Les exposant·es au Mur Habité**
Adjoa — maquette
Comoyoko Ediciones — micro-édition
Atelier Calypso — maroquinerie
Atelier Mosaïque Caroline Salles — mosaïque
D’émaux et des gestes — bijoux mosaïque
Elo la Bijoutière — bijoux
Feuilles de Sureau — illustration
Juliette RK — couture
Léa Bénétou — céramique
Les Mains Bleues — bijoux
Malvina Créa — bijoux
MP Gautheron — artiste / bijoux fantaisie
Ourse Rouge — crochet
Rebeau Rebelle — couture
Reliure Messager — reliure
Saute Montagne — maroquinerie
Soline Chailloux — illustration
Yann Baïzid — illustration
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-11T16:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-12T22:00:00.000+01:00
1
https://www.lesateliersduvent.org/
Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
02 99 27 75 56