11 novembre Cérémonie de commémoration de la victoire et de la paix, jour de l’anniversaire de l’Armistice, et hommage à tous les morts pour la France

Vichy Allier

Début : 2025-11-11 09:15:00

fin : 2025-11-11 11:45:00

2025-11-11

Cérémonie de commémoration de la victoire et de la paix, jour de l’anniversaire de l’Armistice, et

hommage à tous les morts pour la France

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr

English :

Ceremony to commemorate victory and peace, the anniversary of the Armistice, and to pay tribute to all those who died for France

tribute to all those who died for France

German :

Gedenkfeier für den Sieg und den Frieden, Jahrestag des Waffenstillstands und

hommage an alle für Frankreich Gefallenen

Italiano :

Cerimonia per commemorare la vittoria e la pace, l’anniversario dell’armistizio e per rendere omaggio a tutti i caduti per la Francia

omaggio a tutti i caduti per la Francia

Espanol :

Ceremonia para conmemorar la victoria y la paz, el aniversario del Armisticio y rendir homenaje a todos los que murieron por Francia

homenaje a todos los que murieron por Francia

