11 novembre – La Der des Ders aux Invalides Musée de l’Armée – Hôtel national des Invalides Paris

Au début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale oppose les grandes puissances européennes.

Cette visite exclusive est l’occasion de (re)découvrir ce conflit sous ses multiples facettes : ses origines, la terrible vie des soldats et des civils et son issue.

Ce parcours des collections du musée de l’Armée, entre récits de bataille, anecdotes et œuvres d’art, vous replonge avec votre guide au cœur de l’histoire de la Première Guerre mondiale ce mardi 11 novembre à 14h30 !

Première guerre mondiale, première guerre moderne ! Découvrez les origines de ce conflit, la terrible vie des soldats et des civils, et l’issue de « la Der des Ders ».

Le mardi 11 novembre 2025

de 14h30 à 16h00

payant

Plein tarif : 24 €

Pour les moins de 18 ans : 12 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-11T15:30:00+01:00

fin : 2025-11-11T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-11T14:30:00+02:00_2025-11-11T16:00:00+02:00

Musée de l’Armée – Hôtel national des Invalides 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Métro -> 8 : La Tour-Maubourg (Paris) (233m)

Bus -> 69 : Esplanade des Invalides (Paris) (144m)

Vélib -> Varenne (206.03m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.desmotsetdesarts.com/visites-guidees/visites-guidees-paris/11-novembre-la-der-des-ders-aux-invalides +33661285152 museedelarmee@esmotsetdesarts.com