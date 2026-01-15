11° VINYL POP-UP MARKET DE MONTPELLIER Montpellier

11° VINYL POP-UP MARKET DE MONTPELLIER

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Venez chiner parmi des dizaines de milliers de 45T, 33T, CD, DVD neufs et d’occasion, et autres accessoires et produits dérivés présentés par de nombreux exposants, professionnels, particuliers et associations.

C’est l’occasion de venir flâner entre amis ou en famille et d’échanger entre passionnés de culture musicale sous toutes ses formes. Rock, pop, punk, métal, soul, funk, hip-hop, world, jazz, électro… tous les courants musicaux seront représentés.

Pendant la journée, DJs et playlists assureront l’ambiance sonore en toute quiétude.

En marge de ce marché aux vinyles XXL, vous pourrez profiter de la terrasse et du restaurant de la Halle Tropisme pour partager un moment de convivialité autour d’un bon repas ou d’une boisson.

Tout au long de la journée, des DJs et des playlists soigneusement sélectionnées rythmeront votre session de digging .

Entrée 3€ sur place

Gratuit pour les moins de 16 ans, étudiant·e·s et demandeur·se·s d’emploi

Buvette et restauration sur place.

Parking gratuit .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 15 96 79 54 contact@tropisme.coop

English :

Come and browse through tens of thousands of new and used 45Ts, 33Ts, CDs, DVDs and other accessories and merchandise presented by numerous exhibitors, professionals, individuals and associations.

