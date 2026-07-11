110ᵉ anniversaire de la base école d’aviation de Poulines, Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens), Vendôme
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens) · Vendôme
Informations pratiques
110ᵉ anniversaire de la base école d’aviation de Poulines 19 et 20 septembre Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens) Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition organisée par les associations « Images et Sons en Vendômois », « Ceux de Verdun » et du Comité d’entente.
L’exposition se tiendra dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville de Vendôme.
Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens) Parc Ronsard 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Ancien collège des oratoriens fondé en 1623 par le duc César de Vendôme. Honoré de Balzac, il a été élève de 1807 à 1813.
Architecture classique brique et pierre des XVIIe et XVIIIe siècle, hôtel de ville depuis 1982.
Exposition organisée par les associations « Images et Sons en Vendômois », « Ceux de Verdun » et du Comité d’entente.
©Images et sons en Vendômois
À voir aussi à Vendome (Loir-et-Cher)
- Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Vendôme incontournable, RV à l’Office de Tourisme de Vendôme, Vendôme 18 juillet 2026
- Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les visites « flash » – Le clocher de la Trinité, RV Parvis de la Trinité, Vendôme 19 juillet 2026
- Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – NOUVEAUTÉ – Enquête au château à Vendôme, RV : Portail d’entrée du parc du château, Vendôme 22 juillet 2026
- Festival Quatuor « Folies Parisiennes » à Vendôme, Chapelle Saint-Jacques, Vendôme 22 juillet 2026
- Visite ludique en famille Enquête au château à Vendôme Vendôme 22 juillet 2026