110 Anniversaire de la Route Joffre Bitschwiller-lès-Thann samedi 20 septembre 2025.

3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 08:45:00

fin : 2025-09-20 11:00:00

2025-09-20

8h45 pour le public, 9h30 pour la montée cycliste jusqu’au col du Hundsruck. Histoire, sport et souvenir au cœur des Vosges.

Dès 8h45, vivez l’inauguration des bornes mémorielles. À 9h30, en selle pour une montée cycliste ouverte à tous jusqu’au col du Hundsruck. Sport, nature et mémoire au programme. .

3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 12 66 38

English :

8.45 am for the public, 9.30 am for the cycling climb to the Hundsruck Pass. History, sport and remembrance in the heart of the Vosges.

German :

8:45 Uhr für die Öffentlichkeit, 9:30 Uhr für den Radfahreraufstieg zum Hundsruck-Pass. Geschichte, Sport und Erinnerung im Herzen der Vogesen.

Italiano :

ore 8.45 per il pubblico, ore 9.30 per la salita in bicicletta al Passo dell’Hundsruck. Storia, sport e memoria nel cuore dei Vosgi.

Espanol :

8.45 h para el público, 9.30 h para la subida en bicicleta al puerto de Hundsruck. Historia, deporte y recuerdo en el corazón de los Vosgos.

