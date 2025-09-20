110 Anniversaire de la Route Joffre Bitschwiller-lès-Thann
110 Anniversaire de la Route Joffre
3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-09-20 08:45:00
fin : 2025-09-20 11:00:00
2025-09-20
8h45 pour le public, 9h30 pour la montée cycliste jusqu’au col du Hundsruck. Histoire, sport et souvenir au cœur des Vosges.
3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 12 66 38
English :
8.45 am for the public, 9.30 am for the cycling climb to the Hundsruck Pass. History, sport and remembrance in the heart of the Vosges.
German :
8:45 Uhr für die Öffentlichkeit, 9:30 Uhr für den Radfahreraufstieg zum Hundsruck-Pass. Geschichte, Sport und Erinnerung im Herzen der Vogesen.
Italiano :
ore 8.45 per il pubblico, ore 9.30 per la salita in bicicletta al Passo dell’Hundsruck. Storia, sport e memoria nel cuore dei Vosgi.
Espanol :
8.45 h para el público, 9.30 h para la subida en bicicleta al puerto de Hundsruck. Historia, deporte y recuerdo en el corazón de los Vosgos.
