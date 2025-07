1100 JOURS Soirée théâtre autour des aidants Tours

1100 JOURS Soirée théâtre autour des aidants Tours mercredi 12 novembre 2025.

1100 JOURS Soirée théâtre autour des aidants

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-12 20:00:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fête ses 20 ans !

Pour célébrer les 20 Ans de la loi, l’association Enfance et Pluriel en partenariat avec la Tite Compagnie vous propose une soirée théâtre.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fête ses 20 ans !

Pour célébrer les 20 Ans de la loi, l’association Enfance et Pluriel en partenariat avec la Tite Compagnie vous propose une soirée théâtre avec le spectacle 1100 jours :

Arrivé en réa, la jambe en carpaccio, je me suis dit que c’était pas gagné… Je suis coincé là avec Sophie, la femme de ma vie (si je suis encore en vie, c’est discutable), Paul mon petit frère un peu lourdingue, Sonia l’infirmière débordée, Arbakian mon chirurgien taré et Batavia (un peu bavarde pour une salade)… Ça mérite bien que je la raconte, cette histoire ! Ils disent que je vais perdre ma jambe… plutôt crever, je vais me battre… .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The February 11, 2005 law on equal rights and opportunities, participation and citizenship for people with disabilities celebrates its 20th anniversary!

To celebrate the 20th anniversary of the law, the Enfance et Pluriel association, in partnership with La Tite Compagnie, is offering an evening of theater.

German :

Das Gesetz vom 11. Februar 2005 über die Gleichheit der Rechte und Chancen, die Teilhabe und die Staatsbürgerschaft von Menschen mit Behinderungen wird 20 Jahre alt!

Um die 20 Jahre des Gesetzes zu feiern, bietet Ihnen der Verein Enfance et Pluriel in Partnerschaft mit der Tite Compagnie einen Theaterabend an.

Italiano :

La legge dell’11 febbraio 2005 sulla parità di diritti e opportunità, sulla partecipazione e sulla cittadinanza delle persone con disabilità celebra il suo 20° anniversario!

Per celebrare il 20° anniversario della legge, l’associazione Enfance et Pluriel, in collaborazione con La Tite Compagnie, organizza una serata di teatro.

Espanol :

La ley de 11 de febrero de 2005 sobre igualdad de derechos y oportunidades, participación y ciudadanía de las personas con discapacidad cumple 20 años

Para celebrar el 20 aniversario de la ley, la asociación Enfance et Pluriel, en colaboración con La Tite Compagnie, organiza una velada teatral.

L’événement 1100 JOURS Soirée théâtre autour des aidants Tours a été mis à jour le 2025-07-25 par ADT 37