111 ans du Club des Sports d’Argentière UCPA Argentière Chamonix-Mont-Blanc

111 ans du Club des Sports d’Argentière

UCPA Argentière 170, rue Charlet Straton Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Le Club des Sports d’Argentiere, doyen des clubs de ski de France, fête ses 111 ans ! Venez nombreux participer au diner dansant et à la soirée tartiflette !

English :

The Club des Sports d’Argentiere, older skiclub in France, is celebrating its 111th anniversary ! You are welcome to a tartiflette evening !

German :

Der Club des Sports d’Argentiere, der älteste Skiclub Frankreichs, feiert sein 111-jähriges Bestehen! Nehmen Sie zahlreich am Tanzdinner und am Tartiflette-Abend teil!

Italiano :

Il Club des Sports d’Argentiere, il più antico sci club di Francia, festeggia il suo 111° anniversario! Venite a partecipare alla cena danzante e alla serata della tartiflette!

Espanol :

El Club des Sports d’Argentiere, el club de esquí más antiguo de Francia, celebra su 111 aniversario Ven y participa en la cena con baile y tartiflette

