111 DES ARTS CHAPELLE DE L’HOTEL-DIEU SAINT-JACQUES Toulouse

CHAPELLE DE L'HOTEL-DIEU SAINT-JACQUES 2 Rue Viguerie Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-16

2025-11-06

L’exposition des 111 des Arts Toulouse, c’est 11 jours d’art, de rencontres et de générosité. De la peinture au graffiti, de la photographie à l’art numérique, venez célébrer la diversité de l’expression artistique et la richesse infinie de l’imagination humaine dans un lieu majestueux.

Venez découvrir une exposition d’œuvres originales de 111 artistes locaux, régionaux

ou internationaux aux talents divers et variés qui réalisent en amont ou en direct des tableaux. Cet événement unique rassemble chaque année artistes, amateurs d’art et mécènes autour d’un objectif commun soutenir l’Hôpital des enfants de Toulouse.

Pour cette édition anniversaire, l’association vous réserve une nouveauté de taille en plus des 111 artistes plasticiens, l’exposition accueille pour la première fois 12 sculpteurs, vous offrant une diversité encore plus riche de créations. En plus de l’exposition et de la vente d’œuvres d’art, retrouvez chaque jour des artistes qui viennent faire des démonstrations devant vous.

Bon à savoir

– L’adhésion annuelle de 30 euros est obligatoire pour l’achat de tableaux. Elle est déductible fiscalement, tout comme les dons fait à l’association directement.

– Prix unique des œuvres 120 € encadrées (95€ sans cadre) et, nouveauté 2025, 350 € pour les sculptures.

– L’association Les 111 des arts de Toulouse a pu offrir en 2024 120,000€ à la recherche médicale pédiatrique.

Retrouvez la programmation complète sur le site internet de l’association 111 des Arts. .

English :

The 111 des Arts Toulouse exhibition is 11 days of art, encounters and generosity. From painting to graffiti, photography to digital art, come and celebrate the diversity of artistic expression and the infinite richness of the human imagination in a majestic setting.

German :

Die Ausstellung 111 des Arts Toulouse, das sind 11 Tage voller Kunst, Begegnungen und Großzügigkeit. Von Malerei bis Graffiti, von Fotografie bis Digitalkunst: Feiern Sie die Vielfalt des künstlerischen Ausdrucks und den unendlichen Reichtum der menschlichen Vorstellungskraft an einem majestätischen Ort.

Italiano :

La mostra 111 des Arts Toulouse è un’esposizione di 11 giorni di arte, incontri e generosità. Dalla pittura ai graffiti, dalla fotografia all’arte digitale, venite a celebrare la diversità dell’espressione artistica e l’infinita ricchezza dell’immaginazione umana in un ambiente maestoso.

Espanol :

La exposición 111 des Arts Toulouse son 11 días de arte, encuentros y generosidad. De la pintura al grafiti, de la fotografía al arte digital, venga a celebrar la diversidad de las expresiones artísticas y la infinita riqueza de la imaginación humana en un marco majestuoso.

