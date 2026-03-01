112 ème Commémoration de la mort de Frédéric Mistral Bureau d’information Touristique de Maillane, Place de l’église , Centre Frederi Mistral , Maillane

112 ème Commémoration de la mort de Frédéric Mistral

Mercredi 25 mars de 9h30 à 18h. Bureau d'information Touristique de Maillane, Place de l'église , Centre Frederi Mistral , 1 Avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-25 09:30:00

fin : 2026-03-25 18:00:00

2026-03-25

Traditionnellement, chaque année, des cérémonies rendent hommage au poète maillanais, Prix Nobel de Littérature.



Ainsi, le 25 mars, a lieu la commémoration de la mort de Frédéric Mistral (en 1914). Après la messe en provençal, le traditionnel pèlerinage accompagne les cavaliers de la Nacioun Gardiano jusqu’au cimetière où est déposé un bouquet de saladelle.



10 h 00 Messe en Lengo Nostro en présence des membres du Félibrige et de la Nacioun Gardiano.



11h 00 Défilé en présence de li Cardelin



11 h 30 Hommage du Félibrige et de la Nacioun Gardiano à Frédéric Mistral en présence du groupe Li cardelin . Au cimetière.



12 h 30 Discours de la municipalité dans le jardin de la Maison musée frédéric Mistral.



13 h 00 Apéritif offert par la municipalité au Centre Frederi Mistral.

13 h 30 Repas ouvert à tous 30 €. réservation ot-culture@maillane.fr 04.32.61.93.86

Le réglement se fera directement sur place au Centre Frederi Mistral.



9h30 12h00 15h30 17h30 Visite gratuite de la Maison Musée Frédéric Mistral. .

Bureau d'information Touristique de Maillane, Place de l'église , Centre Frederi Mistral , 1 Avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 32 61 93 86 ot-culture@maillane.fr

English :

112th commemoration of the death of Frédéric Mistral

