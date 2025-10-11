117e fête des laboureurs et des ouvriers Coudray-au-Perche

C’est la 117 e Fête des laboureurs & des ouvriers le 11 & 12 octobre ‍

Avec de l’artisanat, un marché fermier, des jeux en bois, groupe folklorique, expo photo, chanteurs de rue, un feu d’artifice, de nombreuses animations…Une des plus vieilles traditions du Perche revient dans les rues de Coudray-au-Perche !

Samedi

•Grand marché fête foraine

•Musique de Bailleau-le-Pin •Groupe méli-mélo (chansons de rue)

•Les Percherons de la Rouge •Les ateliers de la forge

•Ferme vivante avec ses animaux •Jeux en bois à l’ancienne

•Exposition Tracto Copains du Perche •21h30 Retraite aux flambeaux en musique (Bailleau-le-Pin) •22h00 Feu d’artifice

Dimanche matin Grand marché & expositions

Dès 14h Fête foraine

•Ferme vivante •Ptit Louis la Planche •Les Percu’Cherons… .

Coudray-au-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 10 16

English :

It’s the 117 th Fête des laboureurs & des ouvriers on October 11 & 12 ?????

With crafts, a farmer’s market, wooden games, a folk group, photo exhibition, street singers, fireworks, lots of entertainment…and of course the Percu’cherons for the entertainment!

Free admission.

German :

Das 117. Fest der Pflüger und Arbeiter am 11. und 12. Oktober ????

Mit Kunsthandwerk, einem Bauernmarkt, Holzspielen, einer Folkloregruppe, einer Fotoausstellung, Straßensängern, einem Feuerwerk, zahlreichen Animationen… und natürlich den Percu’cherons für die Unterhaltung!

Freier Zugang.

Italiano :

L’11 e 12 ottobre si terrà la 117ª Festa dei lavoratori e degli operai ??????

Con artigianato, mercato contadino, giochi in legno, gruppo folk, mostra fotografica, cantanti di strada, fuochi d’artificio, tanta animazione… e naturalmente i Percu’cherons per l’intrattenimento!

Ingresso libero.

Espanol :

Es la 117ª Fête des laboureurs & des ouvriers los días 11 y 12 de octubre ??????

Con artesanía, mercado agrícola, juegos de madera, grupo folclórico, exposición fotográfica, cantantes callejeros, fuegos artificiales, mucha animación… ¡y por supuesto los Percu’cherons para amenizar!

Entrada gratuita.

