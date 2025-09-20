11e balade à moto pour Anaïs Coutances
11e balade à moto pour Anaïs Coutances samedi 20 septembre 2025.
11e balade à moto pour Anaïs
Place de la Mission Coutances Manche
Début : 2025-09-20 12:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
11e balade à moto pour Anaïs, au bénéfice de l’association 1 pas, 2 pas, pour Anaïs. Rassemblement au départ de Coutances, balade, restauration. .
Place de la Mission Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 68 25 96 97
