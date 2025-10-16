11e Czech-In – Festival du cinéma tchèque et slovaque Cinéma Saint André des Arts Paris

11e Czech-In – Festival du cinéma tchèque et slovaque Cinéma Saint André des Arts Paris jeudi 16 octobre 2025.

Hommage à Věra Chytilová

Icône de la Nouvelle Vague tchécoslovaque, Věra Chytilová (1929-2014) fut une pionnière audacieuse, inclassable et visionnaire, dont l’influence inspire encore de nombreuses générations de cinéastes.

En écho à son esprit inventif, le festival lui consacre un programme rare et inédit :

• Projection spéciale de son premier film Quelque chose d’autre à la Filmothèque du Quartier Latin, en avant-goût du festival, en partenariat avec Contre-Jour Distribution.

• Documentaire inédit sur sa complice et muse Ester Krumbachová, « éminence grise » de la Nouvelle Vague tchèque, présenté et commenté par Garance Fromont.

• Rencontre professionnelle sur son héritage et son impact sur le cinéma féminin en Europe centrale, organisée avec l’Association française de recherche sur l’histoire du cinéma (AFRHC) à INHA: Institut national d’histoire de l’art.

• Projection de deux courts-métrages, Plafond et Un sac de puces, en partenariat avec l’INALCO.

Une programmation au féminin

Parmi les voix contemporaines mises à l’honneur :

• Zuzana Kirchnerová avec Karavan (Sélection Un Certain Regard, Cannes 2025), en avant-première parisienne, présentée

par la réalisatrice aux côtés de l’actrice Aňa Geislerová, icône du cinéma tchèque et quintuple lauréate des cinq Český lev.

• Klára Tasovská avec Ještě nejsem, kým chci být (Je ne suis pas encore celle que je veux être), portrait vibrant de la photographe Libuše Jarcovjáková, figure de l’underground pragois et candidate de la République tchèque aux Oscars 2025.

Ces portraits de femmes fortes dialoguent avec des oeuvres de réalisateurs attentifs à leur place dans nos sociétés, comme Prezidentka de Marek Šulík, consacré à Zuzana Čaputová, première présidente de Slovaquie.

Une sélection riche et engagée

Plus d’une dizaine de films – fictions et documentaires, souvent inédits en France et primés dans de grands festivals internationaux – seront à découvrir.

Au programme également :

• After party de Vojtěch Strakatý (Biennale de Venise 2024).

• Akcia Monaco de Dušan Trančík, grande figure du cinéma slovaque.

• Bloc de courts-métrages d’animation – Nouvelle vague de l’animation tchèque.

• Bába, moyen-métrage de Zuzana Kirchnerová.

• À la Sorbonne : Ernest Denis – Fondateur oublié, documentaire historique.

• Le 17 novembre à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris : projection spéciale de Milada, consacré à Milada Horáková, victime du communisme exécutée il y a 75 ans, suivie d’un débat avec historiens et journalistes.

Le jury 2025

Trois personnalités du monde des arts distingueront le lauréat de la Petite Marguerite d’Or, prix inspiré par l’univers de Věra Chytilová, saluant audace et innovation :

• Lenka Horňáková Civade, écrivaine et scénariste

• Pierre Erwan Guillaume, scénariste et réalisateur

• Éric Cénat, metteur en scène et directeur de compagnie théâtrale

Un espace de rencontres et de dialogue

Fidèle à sa vocation, le Festival Czech-In demeure un lieu d’échanges entre la France, la République tchèque et la Slovaquie, autour des enjeux de la coproduction et de la diffusion du cinéma d’Europe centrale en France.

Du 16 au 19 octobre 2025

Le Festival Czech-In, unique vitrine en France du cinéma tchèque et slovaque, revient pour sa 11e édition du 16 au 19 octobre 2025, au Cinéma Saint-André des Arts et à la Filmothèque du Quartier Latin. Cette année, le festival met à l’honneur les regards de femmes – cinéastes, actrices,

productrices, artistes et figures publiques – qui, chacune à leur manière, marquent notre temps, façonnent le cinéma contemporain et nourrissent le débat sur notre société.

Cinéma Saint André des Arts 30 Rue Saint-André des Arts, 75006 Paris

