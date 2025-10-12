11e édition du trail urbain « La Médiévale » Parthenay
11e édition du trail urbain « La Médiévale » Parthenay dimanche 12 octobre 2025.
Parthenay Deux-Sèvres
L’association Jog Gatine a le plaisir de vous annoncer que les inscriptions à la Médiévale 2025 sont officiellement ouvertes
On a déjà hâte de vous retrouver et vous accompagner pour cette belle épreuve à l’occasion de la 11ème édition de notre trail urbain qui aura lieu le 12 Octobre prochain
Cette année encore vous aurez le choix entre 3 formats
les trails de 10km ou 21km
la marche de 10km
Challenge par équipe .
Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 08 64 85 joggatine@gmail.com
