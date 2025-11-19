11e Festival du film d’architecture Diffusion des courts-métrages des lauréats du concours Salle Raugraff Nancy

11e Festival du film d’architecture Diffusion des courts-métrages des lauréats du concours

Salle Raugraff 13 bis rue de Ponts Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-19 21:00:00

Dans le cadre de cette 11° édition du Festival du film d’architec-ture, notre Maison de l’architecture de Lorraine et les partenaires de son festival organisent un concours de création audiovisuelle.

Pour participer, il suffit d’être étudiant du Grand Est et d’envoyer un court métrage original d’une durée de 5 minutes maximum, sur la thématique de l’année, avant le 26 octobre minuit par mail.

Le jury composé des membres du comité FFA, se réunira la semaine du 10 au 16 novembre pour sélectionner trois lauréats.

Les 3 équipes lauréates verront leur production diffusée lors d’une soirée dédiée aux courts-métrages et de remise des prix + apéro.

Le règlement complet du concours est à retrouver sur le site internet.Tout public

Salle Raugraff 13 bis rue de Ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 35 67 contact@maisondelarchi-lorraine.com

English :

As part of this 11th edition of the Festival du film d’architec-ture, our Maison de l’architecture de Lorraine and its festival partners are organizing an audiovisual creation competition.

To take part, all you need to do is be a student from the Grand Est region and send us an original short film, no longer than 5 minutes, on the year’s theme, before midnight on October 26.

The jury, made up of members of the FFA committee, will meet the week of November 10 to 16 to select three winners.

The 3 winning teams will have their productions screened at an evening dedicated to short films, with a prize-giving ceremony and aperitif.

Full competition rules are available on the website.

German :

Im Rahmen der 11. Ausgabe des Festival du film d’architec-ture organisieren unser Maison de l’architecture de Lorraine und die Partner des Festivals einen Wettbewerb für audiovisuelle Kreationen.

Um teilzunehmen, müssen Sie lediglich ein Student aus dem Grand Est sein und einen originellen Kurzfilm von maximal 5 Minuten Länge zum Thema des Jahres bis zum 26. Oktober um Mitternacht per E-Mail einsenden.

Die Jury, die sich aus den Mitgliedern des FFA-Komitees zusammensetzt, wird sich in der Woche vom 10. bis 16. November treffen, um drei Preisträger auszuwählen.

Die drei Gewinnerteams werden ihre Produktionen im Rahmen eines Kurzfilmabends mit Preisverleihung + Aperitif ausstrahlen.

Die vollständigen Regeln des Wettbewerbs sind auf der Website zu finden.

Italiano :

Nell’ambito di questa undicesima edizione del Festival du film d’architec-ture, la nostra Maison de l’architecture de Lorraine e i suoi partner del festival organizzano un concorso di creazione audiovisiva.

Per partecipare basta essere uno studente della regione del Grand Est e inviare un cortometraggio originale, di non più di 5 minuti, sul tema dell’anno, entro la mezzanotte del 26 ottobre.

La giuria, composta da membri del comitato FFA, si riunirà nella settimana dal 10 al 16 novembre per selezionare tre vincitori.

Le 3 squadre vincitrici vedranno le loro produzioni proiettate in una serata dedicata ai cortometraggi, con premiazione e aperitivo.

Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito web.

Espanol :

En el marco de esta 11ª edición del Festival du film d’architec-ture, nuestra Maison de l’architecture de Lorraine y sus socios del festival organizan un concurso de creación audiovisual.

Para participar, basta con ser estudiante de la región de Grand Est y enviar un cortometraje original, de una duración máxima de 5 minutos, sobre el tema del año, antes de la medianoche del 26 de octubre.

El jurado, compuesto por miembros del comité del FFA, se reunirá durante la semana del 10 al 16 de noviembre para seleccionar a los tres ganadores.

Los 3 equipos ganadores proyectarán sus producciones en una velada dedicada a los cortometrajes, con entrega de premios y aperitivo.

El reglamento completo del concurso está disponible en el sitio web.

