11e Festival du film d’architecture Murmures Salle Raugraff Nancy

11e Festival du film d'architecture Murmures

Salle Raugraff 13 rue des Ponts Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi 2025-11-18 18:00:00

fin : 2025-11-23 23:00:00

2025-11-18

En 2025, le 11ème festival du film d’architecture s’inscrit dans l’évènement Métro’folies en célébrant un mouvement d’architecture et de décoration très représenté à Nancy l’art déco. Caractérisé par une stylisation géométrique des formes, l’art déco représente un fond d’inspiration intarissable pour le cinéma. Les décors, depuis l’architecture jusqu’au mobilier, la typographie, la mode, sont tout autant d’éléments qui révèlent la vivacité et l’essence du style des années folles . Avec la Maison de l’architecture de Lorraine, plongez-vous dans l’atmosphère art déco à travers les œuvres de réalisateurs des années 20 ou redécouvrez les films contemporains qui célèbrent cette époque.

Programme détaillé en ligne.

Les événements sont gratuits à l’exception des séances dans les cinémas où le tarif du cinéma est en vigueur.

La visite est également au tarif fixé par le musée de la brasserie.Tout public

Salle Raugraff 13 rue des Ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

In 2025, the 11th architecture film festival is part of the Métro’folies event, celebrating an architectural and decorative movement that is highly represented in Nancy: art deco. Characterized by geometrically stylized forms, art deco is an inexhaustible source of inspiration for the cinema. Decors, from architecture to furniture, typography and fashion, are all elements that reveal the vivacity and essence of the Roaring Twenties style. With the Maison de l’architecture de Lorraine, immerse yourself in the art deco atmosphere through the works of directors from the 20s, or rediscover the contemporary films that celebrate the era.

Detailed program online.

All events are free of charge, with the exception of screenings in cinemas, where the cinema rate applies.

The Brewery Museum also charges for tours.

German :

Festival des Architekturfilms ist Teil der Veranstaltung Métro’folies und feiert eine Bewegung der Architektur und Dekoration, die in Nancy stark vertreten ist: das Art déco. Die Art déco zeichnet sich durch eine geometrische Stilisierung der Formen aus und stellt einen unerschöpflichen Fundus an Inspirationen für das Kino dar. Die Dekors, von der Architektur bis zu den Möbeln, die Typografie und die Mode sind allesamt Elemente, die die Lebendigkeit und das Wesen des Stils der Goldenen Zwanziger offenbaren. Tauchen Sie mit dem Maison de l’architecture de Lorraine durch die Werke von Regisseuren der 20er Jahre in die Atmosphäre des Art déco ein oder entdecken Sie zeitgenössische Filme, die diese Epoche feiern, neu.

Detailliertes Programm online.

Die Veranstaltungen sind kostenlos, mit Ausnahme der Vorführungen in den Kinos, wo der Kinotarif gilt.

Auch für den Besuch gilt der vom Brauereimuseum festgelegte Tarif.

Italiano :

Nel 2025, l’11° festival del cinema d’architettura fa parte dell’evento Métro’folies, che celebra un movimento dell’architettura e della decorazione molto rappresentato a Nancy: l’art déco. Caratterizzata dalla stilizzazione geometrica delle sue forme, l’art déco è una fonte inesauribile di ispirazione per il cinema. I decori, dall’architettura ai mobili, dalla tipografia alla moda, sono tutti elementi che rivelano la vivacità e l’essenza dello stile dei ruggenti anni Venti . Con la Maison de l’architecture de Lorraine, immergetevi nell’atmosfera art déco attraverso le opere dei registi degli anni Venti o riscoprite i film contemporanei che celebrano l’epoca.

Programma dettagliato online.

Gli eventi sono gratuiti, ad eccezione delle proiezioni nelle sale cinematografiche, per le quali si applica la tariffa del cinema.

Il Museo della Birra è a pagamento anche per le visite guidate.

Espanol :

En 2025, el 11º festival de cine de arquitectura se inscribe en el marco de Métro’folies, celebrando un movimiento arquitectónico y decorativo muy representado en Nancy: el art déco. Caracterizado por la estilización geométrica de sus formas, el art déco es una fuente inagotable de inspiración para el cine. La decoración, desde la arquitectura al mobiliario, pasando por la tipografía y la moda, son elementos que revelan la vivacidad y la esencia del estilo de los locos años veinte . Con la Maison de l’architecture de Lorraine, sumérjase en la atmósfera art déco a través de las obras de directores de los años veinte, o redescubra las películas contemporáneas que celebran la época.

Programa detallado en línea.

Las manifestaciones son gratuitas, salvo las proyecciones en salas de cine, en las que se aplica la tarifa de cine.

El Museo de la Cervecería también cobra entrada.

