11E JOURNÉES PIANO. LA MUSIQUE ROMANTIQUE Canet-en-Roussillon

11E JOURNÉES PIANO. LA MUSIQUE ROMANTIQUE

3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-17 16:30:00

2026-01-17

Qui dit romantisme, dit art moderne, c’est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l’infini, exprimées par tous les moyens que contiennent les arts .

3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 63 71 22 87 bertilledeswarte@chateaudelesparrou.fr

English :

Romanticism is synonymous with modern art intimacy, spirituality, color, the yearning for the infinite, expressed through all the means the arts have to offer.

