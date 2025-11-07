11e Nuit Trad’Actuelle Troyes

11e Nuit Trad’Actuelle

Cet événement incontournable, reconnu au niveau national et européen, promet deux soirées de bals folk et un concert exceptionnels, mettant en lumière des artistes de renom des musiques trad’actuelles.

Sous la direction artistique de l’accordéoniste Tiennet Simonnin, cette édition promet une programmation riche et diversifiée, avec des groupes tels que Cadène, Garenne, Hamon-Martin, Cosmos Chocolat, Traùcaneu, Saraï, Planchée, Heydiie, et Balam.



Plongez dans l’univers envoûtant des musiques et danses traditionnelles, et laissez-vous emporter par l’énergie et la convivialité de ces moments uniques, dans une ambiance chaleureuse et festive.



Deux soirs de bals

>> Vendredi 7 novembre avec Cadène Garenne Duo Hamon Martin

>> Samedi 8 novembre avec SARAÏ Planchée Traucanèu Cosmos Chocolat



Un concert

>> Dimanche 9 novembre avec Hediyye (Zabou Guérin Baltazar Montanaro ) Balam

>> Un stage de danse de Haute Bretagne le samedi après-midi

