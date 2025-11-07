11e Nuit Trad’Actuelle

Espace Argence & Chapelle Argence Troyes Aube

Tarif : 0 – 0 – 0 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09

Cet événement incontournable, reconnu au niveau national et européen, promet deux soirées de bals folk et un concert exceptionnels, mettant en lumière des artistes de renom des musiques trad’actuelles.

Sous la direction artistique de l’accordéoniste Tiennet Simonnin, cette édition promet une programmation riche et diversifiée, avec des groupes tels que Cadène, Garenne, Hamon-Martin, Cosmos Chocolat, Traùcaneu, Saraï, Planchée, Heydiie, et Balam.



Plongez dans l’univers envoûtant des musiques et danses traditionnelles, et laissez-vous emporter par l’énergie et la convivialité de ces moments uniques, dans une ambiance chaleureuse et festive.



Réservez dès maintenant vos billets ! .

Espace Argence & Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 11e Nuit Trad’Actuelle Troyes a été mis à jour le 2025-04-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne