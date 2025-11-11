11E RAND’OGNON DE NUIT PREAU DU PARKING BAS Dijon
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-01-10 18:00:00
fin : 2026-01-10 22:30:00
2026-01-10
Nous vous proposons, pour un décrassage sympa après les fêtes, une marche de nuit la 11ème rand’ognon de nuit
à Dijon, au départ de la Combe à la Serpent (parking du bas, en venant de la Fontaine d’Ouche),
entre 18h00 et 18h30,
sur un circuit de 7 km accessible à tous, un circuit de 11 km ou un circuit de 16 km beaucoup plus sportif avec un ravitaillement à mi-parcours
circuit que vous pourrez parcourir à l’allure de votre choix (même en courant si vous le souhaitez)
les parcours sont balisés avec de la rubalise et des panneaux avec bande rétroréfléchissante ; une lampe de poche reste nécessaire.
les parcours sont parfois étroits, hors de chemins blancs, avec un sol non plat; très difficile de faire le 7 km avec une poussette, à la rigueur une remorque étroite pour courir.
Pour des raisons de sécurité, un bracelet fluorescent sera remis à chaque participant.
Les chaussures de marche sont recommandées. Un (ou deux) bâton(s) sont recommandés sur l’ensemble des parcours.
La lampe de poche ou frontale est indispensable. Aucune ne sera mise à disposition par les organisateurs.
Les chiens seront tenus en laisse sur tous les parcours, par respect de la nature, des animaux sauvages et des autres participants.
A l’arrivée, entre 20h00 et 22h30,
un bol de soupe à l’oignon (Alvès traiteur) avec fromage fondant et croûtons, ou chocolat chaud pour les enfants
ainsi qu’une part de galette des rois de fabrication artisanale (boulangerie aux gourmandises de l’écluse ) vous seront servis, jusqu’à 22h30.
Tables et bancs sont prévus pour ce moment d’échange.
Verre de vin chaud proposé au tarif d’un euro (espèces ou chèque) .
PREAU DU PARKING BAS COMBE A LA SERPENT Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chantalistes.cyclo@free.fr
