11E RAND’OGNON DE NUIT PREAU DU PARKING BAS Dijon

11E RAND’OGNON DE NUIT

PREAU DU PARKING BAS COMBE A LA SERPENT Dijon Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 18:00:00

fin : 2026-01-10 22:30:00

Date(s) :

2026-01-10

Nous vous proposons, pour un décrassage sympa après les fêtes, une marche de nuit la 11ème rand’ognon de nuit

à Dijon, au départ de la Combe à la Serpent (parking du bas, en venant de la Fontaine d’Ouche),

entre 18h00 et 18h30,

sur un circuit de 7 km accessible à tous, un circuit de 11 km ou un circuit de 16 km beaucoup plus sportif avec un ravitaillement à mi-parcours

circuit que vous pourrez parcourir à l’allure de votre choix (même en courant si vous le souhaitez)

les parcours sont balisés avec de la rubalise et des panneaux avec bande rétroréfléchissante ; une lampe de poche reste nécessaire.

les parcours sont parfois étroits, hors de chemins blancs, avec un sol non plat; très difficile de faire le 7 km avec une poussette, à la rigueur une remorque étroite pour courir.

Pour des raisons de sécurité, un bracelet fluorescent sera remis à chaque participant.

Les chaussures de marche sont recommandées. Un (ou deux) bâton(s) sont recommandés sur l’ensemble des parcours.

La lampe de poche ou frontale est indispensable. Aucune ne sera mise à disposition par les organisateurs.

Les chiens seront tenus en laisse sur tous les parcours, par respect de la nature, des animaux sauvages et des autres participants.

A l’arrivée, entre 20h00 et 22h30,

un bol de soupe à l’oignon (Alvès traiteur) avec fromage fondant et croûtons, ou chocolat chaud pour les enfants

ainsi qu’une part de galette des rois de fabrication artisanale (boulangerie aux gourmandises de l’écluse ) vous seront servis, jusqu’à 22h30.

Tables et bancs sont prévus pour ce moment d’échange.

Verre de vin chaud proposé au tarif d’un euro (espèces ou chèque) .

PREAU DU PARKING BAS COMBE A LA SERPENT Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chantalistes.cyclo@free.fr

