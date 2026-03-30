11e Salon des Minéraux Fossiles Bijoux

Rue des Peyrières Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

HEXAGONE MINERAL vous donne rendez-vous les 11 et 12 avril 2026 à Olemps salle 7-77 pour le 11e Salon des minéraux, fossiles et bijoux.

Ces spécialistes originaires des quatre coins de France montreront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier, de France mais aussi du département dont le riche patrimoine minéralogique n’est plus à démontrer. Comme dans tous nos salons, un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, un service d’expertise gratuite sera aussi proposée par l’organisateur à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer des minéraux ou des fossiles. Ce salon devrait une fois de plus attirer les passionnés tout en sensibilisant les néophytes et les plus jeunes aux merveilles de la Terre.

Ouverture au public de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

Tarif visiteurs 4 € partir de 12 ans ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

Stationnement : parking gratuit à proximité de la salle. 4 .

Rue des Peyrières Olemps 12510 Aveyron Occitanie

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English :

HEXAGONE MINERAL looks forward to seeing you on April 11 and 12, 2026 in Olemps room 7-77 for the 11th Salon des minéraux, fossiles et bijoux.

L’événement 11e Salon des Minéraux Fossiles Bijoux Olemps a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)