11e Salon du Bien-Être, Bio & Médecines Alternatives de Bordeaux Palais des Congrès Bordeaux Bordeaux 28 – 30 novembre Entrée 3€ / Pass 3 jours : 6€ – Ambiance zen garantie !

Venez rencontrer thérapeutes, artisans, producteurs et passionnés du bien-être. Une expérience unique pour se reconnecter à soi, à la nature et à l’essentiel

11e Salon du Bien-Être, Bio & Médecines Alternatives de Bordeaux

28 au 30 novembre au Palais des Congrès

Av. Jean Gabriel Domergue, 33300 Bordeaux

Venez rencontrer thérapeutes, artisans, producteurs et passionnés du bien-être.

Une expérience unique pour se reconnecter à soi, à la nature et à l’essentiel

Plongez dans un univers de sérénité, de découvertes et d’énergie positive

Plus de 40 conférences et animations pour éveiller votre corps et votre esprit dont cette année : Julie & Daisy Bodin, Nathalie Calvet, Gérard Grenet, Le Pr. Philippe Humbert, Élisabeth Horowitz, Patrice Marty, Marie Séverine Trouban et bien d’autres…

Concerts zen, Spectacle d’Hypnose envoutant, tombola gratuite chaque jour, ateliers gratuits sur les stands

Restauration bio & végétarienne sur place

Horaires : Vend. & Sam. : 10h/19h – Dim. : 10h/18h

+ d’infos : [http://www.salonbienetreBordeaux.com](http://www.salonbienetreBordeaux.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-28T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-30T18:00:00.000+01:00

1

http://www.salonbienetreBordeaux.com

Palais des Congrès Bordeaux Av. Jean Gabriel Domergue Le Lac Bordeaux 33300 Gironde