11e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX de OLEMPS (Aveyron) 7-77 Olemps 11 et 12 avril 4 euros à partir de 12 ans. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

15 à 20 exposants professionnels et amateurs présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier, de France et de l’Aveyron, au riche patrimoine minéralogique.

**HEXAGONE MINERAL** vous donne rendez-vous les **11 et 12 avril 2026** à **Olemps** près de Rodez pour le **11e Salon des minéraux, fossiles et bijoux**. L’événement se déroulera dans l’**espace multigénérations le 7-77** situé au **centre ville**, à proximité de la mairie et de nombreux parking gratuits. Pour animer ce salon au cœur du département de l’Aveyron, **entre 15 et 20 exposants professionnels et amateurs** seront présents. Ces spécialistes originaires des quatre coins de France montreront au public leurs **dernières nouveautés en provenance du monde entier, de France mais aussi du département** dont le riche patrimoine minéralogique n’est plus à démontrer. Comme dans tous nos salons, **un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente** pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, **un service d’expertise gratuite sera aussi proposée par l’organisateur** à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer des minéraux ou des fossiles. Ce salon devrait une fois de plus attirer les passionnés tout en sensibilisant les néophytes et les plus jeunes aux merveilles de la Terre.

**Ouverture au public :** de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

**Tarif visiteurs :** 4 € partir de 12 ans ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

**Stationnement :** parking gratuit à proximité de la salle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T18:00:00.000+02:00

davidchauvaud@yahoo.fr

7-77 Rue des Peyrières Olemps 12510 Aveyron



