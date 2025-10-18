11ème Bike and run Abbeville

11ème Bike and run Abbeville samedi 18 octobre 2025.

11ème Bike and run

Boulevard de la République Abbeville Somme

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Cette année, la compétition accueille les Championnats Départementaux de Bike & Run pour les catégories Master & Senior.

Au programme

5 épreuves variées, accessibles dès 6 ans

Une participation en duo en famille, entre amis ou entre sportifs confirmés

Des épreuves organisées selon le cahier des charges FFTri 2025

De nombreuses surprises et une ambiance festive

Notez bien la date et inscrivez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de ce grand rendez-vous sportif !

Boulevard de la République Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

This year, the competition hosts the Departmental Bike & Run Championships for the Master & Senior categories.

On the program:

5 varied events, accessible from the age of 6

Duo participation: with family, friends or experienced athletes

Events organized according to FFTri 2025 specifications

Numerous surprises and a festive atmosphere

Save the date and register now to make sure you don’t miss out on this great sporting event!

German :

In diesem Jahr ist der Wettkampf Gastgeber der Departementsmeisterschaften im Bike & Run für die Kategorien Master & Senior.

Auf dem Programm stehen:

5 abwechslungsreiche Wettkämpfe, die ab 6 Jahren zugänglich sind

Eine Teilnahme zu zweit: mit der Familie, unter Freunden oder unter erfahrenen Sportlern

Die Wettkämpfe werden nach dem Lastenheft FFTri 2025 organisiert

Zahlreiche Überraschungen und eine festliche Atmosphäre

Merken Sie sich das Datum vor und melden Sie sich schon jetzt an, damit Sie nichts von diesem großen Sportereignis verpassen!

Italiano :

Quest’anno la competizione ospiterà i Campionati dipartimentali di Bike & Run per le categorie Master e Senior.

In programma:

5 eventi variegati, accessibili a partire dai 6 anni di età

Doppia partecipazione: con la famiglia, con gli amici o con atleti esperti

Eventi organizzati secondo le specifiche FFTri 2025

Tante sorprese e un’atmosfera di festa

Prendete nota della data e iscrivetevi subito per non perdere nulla di questo grande evento sportivo!

Espanol :

Este año, la competición acogerá los Campeonatos Departamentales de Bike & Run para las categorías Master y Senior.

En el programa:

5 pruebas variadas, accesibles a partir de los 6 años

Doble participación: en familia, con amigos o con atletas experimentados

Pruebas organizadas según el pliego de condiciones de la FFTri 2025

Muchas sorpresas y un ambiente festivo

¡Apunta la fecha e inscríbete ya para no perderte nada de este gran acontecimiento deportivo!

