11ème Brocante des Couturières Centre Albert Poncet Domérat

11ème Brocante des Couturières

Centre Albert Poncet 335 boulevard Victor Hugo Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

L’Association Loisirs Spectacles Découvertes de Prémilhat organise la Brocante des Couturières.

.

Centre Albert Poncet 335 boulevard Victor Hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 47 37 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association Loisirs Spectacles Découvertes of Prémilhat organizes the Brocante des Couturières.

L’événement 11ème Brocante des Couturières Domérat a été mis à jour le 2026-01-14 par Montluçon Tourisme