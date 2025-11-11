11ÈME CORRIDA DU GÉVAUDAN Marvejols

11ÈME CORRIDA DU GÉVAUDAN

Centre ville Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Participez à la 11ème CORRIDA de Marvejols, course pédestre dans le centre-ville de Marvejols, destinés aux petits comme aux grands.

15h Baby Mag, Handisport et Sport Adapté, 600m.

15h15 Course enfants, 900 à 1800m.

17h Course Adultes, cadets à masters F et H, 6 km

18h30 Récompenses + tirages dossards

Lots pour tous les participants.

Inscriptions

– par mail clubmag48@gmail.com

– par t

Centre ville Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 84 11 35 84 clubmag48@gmail.com

English :

Take part in the 11th CORRIDA de Marvejols, a pedestrian race in downtown Marvejols for young and old alike.

3pm: Baby Mag, Handisport and Sport Adapté, 600m.

3:15pm: Children’s race, 900 to 1800m.

5pm: Adult race, cadets to masters F and H, 6km

6:30pm: Awards + number draws

Prizes for all participants.

Registration

– by e-mail clubmag48@gmail.com

– by t

German :

Nehmen Sie an der 11. CORRIDA von Marvejols teil, einem Lauf durch die Innenstadt von Marvejols, der für Groß und Klein bestimmt ist.

15:00 Uhr: Baby Mag, Handisport und Sport Adapté, 600m.

15:15 Uhr: Lauf für Kinder, 900 bis 1800m.

17 Uhr: Lauf für Erwachsene, Kadetten bis Masters F und M, 6 km

18:30 Uhr: Auszeichnungen + Startnummernvergabe

Preise für alle Teilnehmer.

Anmeldungen:

– per E-Mail clubmag48@gmail.com

– per t

Italiano :

Partecipate all’11ª CORRIDA de Marvejols, una corsa pedonale nel centro di Marvejols per grandi e piccini.

ore 15.00: Baby Mag, Handisport e Sport adattato, 600 m.

15.15: Gara per bambini, da 900 a 1800 m.

17.00: Gara per adulti, dai cadetti ai master F e H, 6 km

18.30: Premiazioni ed estrazione dei numeri

Premi per tutti i partecipanti.

Iscrizioni

– via e-mail clubmag48@gmail.com

– per t

Espanol :

Participa en la 11ª CORRIDA de Marvejols, una carrera pedestre en el centro de Marvejols para grandes y pequeños.

15h: Baby Mag, Handisport y Deporte Adaptado, 600m.

15.15 h: Carrera infantil, de 900 a 1800 m.

17.00 h: Carrera de adultos, de cadetes a masters F y H, 6 km

18.30 h: Premios y sorteo de dorsales

Premios para todos los participantes.

Inscripciones

– por correo electrónico clubmag48@gmail.com

– por t

L’événement 11ÈME CORRIDA DU GÉVAUDAN Marvejols a été mis à jour le 2025-11-24 par 48-OT Gévaudan Destination