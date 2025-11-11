11ÈME CORRIDA DU GÉVAUDAN Marvejols
Centre ville Marvejols Lozère
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Participez à la 11ème CORRIDA de Marvejols, course pédestre dans le centre-ville de Marvejols, destinés aux petits comme aux grands.
15h Baby Mag, Handisport et Sport Adapté, 600m.
15h15 Course enfants, 900 à 1800m.
17h Course Adultes, cadets à masters F et H, 6 km
18h30 Récompenses + tirages dossards
Lots pour tous les participants.
Inscriptions
– par mail clubmag48@gmail.com
– par téléphone 0684113584
Partenariat avec l’association Charlotte Memory, qui vient en aide aux enfants malades.
Organisé par Marvejols Athlétisme Gévaudan. .
Centre ville Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 84 11 35 84 clubmag48@gmail.com
English :
Take part in the 11th CORRIDA de Marvejols, a pedestrian race in downtown Marvejols for young and old alike.
3pm: Baby Mag, Handisport and Sport Adapté, 600m.
3:15pm: Children’s race, 900 to 1800m.
5pm: Adult race, cadets to masters F and H, 6km
6:30pm: Awards + number draws
Prizes for all participants.
Registration
– by e-mail clubmag48@gmail.com
– by t
German :
Nehmen Sie an der 11. CORRIDA von Marvejols teil, einem Lauf durch die Innenstadt von Marvejols, der für Groß und Klein bestimmt ist.
15:00 Uhr: Baby Mag, Handisport und Sport Adapté, 600m.
15:15 Uhr: Lauf für Kinder, 900 bis 1800m.
17 Uhr: Lauf für Erwachsene, Kadetten bis Masters F und M, 6 km
18:30 Uhr: Auszeichnungen + Startnummernvergabe
Preise für alle Teilnehmer.
Anmeldungen:
– per E-Mail clubmag48@gmail.com
– per t
Italiano :
Partecipate all’11ª CORRIDA de Marvejols, una corsa pedonale nel centro di Marvejols per grandi e piccini.
ore 15.00: Baby Mag, Handisport e Sport adattato, 600 m.
15.15: Gara per bambini, da 900 a 1800 m.
17.00: Gara per adulti, dai cadetti ai master F e H, 6 km
18.30: Premiazioni ed estrazione dei numeri
Premi per tutti i partecipanti.
Iscrizioni
– via e-mail clubmag48@gmail.com
– per t
Espanol :
Participa en la 11ª CORRIDA de Marvejols, una carrera pedestre en el centro de Marvejols para grandes y pequeños.
15h: Baby Mag, Handisport y Deporte Adaptado, 600m.
15.15 h: Carrera infantil, de 900 a 1800 m.
17.00 h: Carrera de adultos, de cadetes a masters F y H, 6 km
18.30 h: Premios y sorteo de dorsales
Premios para todos los participantes.
Inscripciones
– por correo electrónico clubmag48@gmail.com
– por t
