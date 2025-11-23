11ème cyclo cross des Remparts Rocroi

11ème cyclo cross des Remparts Rocroi dimanche 23 novembre 2025.

11ème cyclo cross des Remparts

Rocroi Ardennes

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

départ pour les u07/u15 10h30départ dames U17 13h45 Départ Elite 14h45 buvette et petite restauration sur place.

Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 44 16 97 70

English :

start for u07/u15 10:30amstart for U17 ladies 1:45pmstart for Elite: 2:45pm refreshment bar and snacks on site.

German :

start für u07/u15 10:30Start für Damen U17 13:45Start für Elite: 14:45 Uhr Getränkestand und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

inizio per u07/u15 10.30inizio per U17 ladies 13.45inizio per Elite: 14.45 bar e snack sul posto.

Espanol :

inicio para sub07/u15 10.30aminicio para sub17 damas 1.45pminicio para Elite: 2.45pm bar de refrescos y bocadillos en el lugar.

