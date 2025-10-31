11ème édition de la soirée « Mort de Rire » Wasselonne

rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-10-31 20:00:00

Programme communiqué prochainement ! Buvette et petite restauration sur place.

En avant-première, les 2 premières semaines de septembre, 100 invitations seront disponibles à l’Office de Tourisme pour les habitants de Wasselonne (avec justificatif de domicile à présenter. 4 invitations maximum par foyer). Après cette période, les réservations seront disponible en ligne (toujours entrée gratuite). .

rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 48 91 92 41 mortderirecontact@gmail.com

