11ème édition des Foulées du Populaire et des Foulées Roses du Populaire

Place de la République Limoges Haute-Vienne

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Les passionnés de course à pied peuvent se réjouir les Foulées du Populaire reviennent les 28 et 29 mars 2026 pour un week-end sportif et convivial ! Ce rendez-vous incontournable réunira coureurs amateurs et aguerris dans une ambiance festive.

Une inscription comprend le dossard (avec la puce de chronométrage pour les courses chronométrées), un cadeau de bienvenue (dans la limite de 3000 cadeaux pour les courses chronométrées et de 5500 cadeaux pour les Foulées Roses) et les ravitaillements.

-5 KM INTERSPORT (chronométré) départ à 9H place Denis Dussoubs.

-10 KM INTERSPORT (chronométré) départ à 10H place Denis Dussoubs.

-Relais 2×5 KM (chronométré) départ à 10H place Denis Dussoubs.

-5 KM (Foulées Roses du Populaire Limoges Métropole) départ à 11H place Denis Dussoubs.

Renseignements et inscriptions UNIQUEMENT via le site (en lien). .

Place de la République Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 11ème édition des Foulées du Populaire et des Foulées Roses du Populaire

L’événement 11ème édition des Foulées du Populaire et des Foulées Roses du Populaire Limoges a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Limoges Métropole