11ème édition d’Octobre Rose à Malesherbes Le Malesherbois

Rue André Malraux Le Malesherbois Loiret

Début : Dimanche 2025-10-05 08:30:00

fin : 2025-10-05 13:00:00

2025-10-05

Participez à l’édition Octobre Rose 2025 à Orléans marche, course à pied et parcours VTT. Un événement solidaire et sportif au profit de la Ligue contre le cancer du Loiret, pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

Rejoignez l’événement Octobre Rose 2025 à Orléans et engagez-vous dans une journée sportive et solidaire au profit de la Ligue contre le cancer du Loiret.

Au programme marche conviviale, course à pied et parcours VTT adaptés à tous les niveaux. Plus qu’une manifestation sportive, c’est un véritable élan de solidarité pour sensibiliser et soutenir la recherche contre le cancer du sein. Que vous soyez sportif confirmé ou amateur, chaque pas compte pour faire avancer la lutte.

Venez partager un moment fort, fédérateur et porteur d’espoir, en famille, entre amis ou entre collègues.

Ensemble, faisons de l’activité physique un symbole de vie et de solidarité dans le cadre d’Octobre Rose. .

Rue André Malraux Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 85 36

