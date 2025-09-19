11ème édition du Festival PLAY IT AGAIN ! Cinéma le Delta Saint-Flour

11ème édition du Festival PLAY IT AGAIN ! Cinéma le Delta Saint-Flour vendredi 19 septembre 2025.

11ème édition du Festival PLAY IT AGAIN ! Cinéma le Delta

Cinéma le Delta 5 place du palais Saint-Flour Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-19

Le festival Play It Again ! est un rendez-vous national, annuel, dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine en région. Découvrez les 5 films sélectionnés cette année du 19 au 28 septembre.

.

Cinéma le Delta 5 place du palais Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 60 34 10 cinema.ledelta@orange.fr

English :

The Play It Again! festival is an annual national event dedicated to promoting heritage cinema in the regions. Discover the 5 films selected this year from September 19 to 28.

German :

Das Festival Play It Again! ist ein nationales, jährliches Treffen, das sich der Verbreitung von Filmen aus dem Kulturerbe in den Regionen widmet. Entdecken Sie die fünf Filme, die dieses Jahr vom 19. bis 28. September ausgewählt wurden.

Italiano :

Il festival Play It Again! è un evento nazionale annuale dedicato alla promozione del cinema storico nelle regioni. Scoprite i 5 film selezionati quest’anno dal 19 al 28 settembre.

Espanol :

El festival Play It Again! es un acontecimiento nacional anual dedicado a promover el cine patrimonial en las regiones. Descubra las 5 películas seleccionadas este año del 19 al 28 de septiembre.

L’événement 11ème édition du Festival PLAY IT AGAIN ! Cinéma le Delta Saint-Flour a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour