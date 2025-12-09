11ème édition du prix Manga Loiret Nogent-sur-Vernisson

11ème édition du prix Manga Loiret

11ème édition du prix Manga Loiret à la médiathèque. La médiathèque participe à la 11ème édition du prix Manga Loiret, en partenariat avec la Médiathèque départementale du Loiret, sur le thème Ensemble et différents . Retrouvez les 4 mangas en compétition à la médiathèque et votez pour votre favori sur le site de la Loiretek ou à la médiathèque. 0 .

11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76 biblio.ngv@wanadoo.fr

10th edition of the Loiret Manga Prize

