11ème édition du prix Manga Loiret Nogent-sur-Vernisson
11ème édition du prix Manga Loiret Nogent-sur-Vernisson lundi 12 janvier 2026.
11ème édition du prix Manga Loiret
11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-12
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-01-12
11ème édition du prix Manga Loiret
11ème édition du prix Manga Loiret à la médiathèque. La médiathèque participe à la 11ème édition du prix Manga Loiret, en partenariat avec la Médiathèque départementale du Loiret, sur le thème Ensemble et différents . Retrouvez les 4 mangas en compétition à la médiathèque et votez pour votre favori sur le site de la Loiretek ou à la médiathèque. 0 .
11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76 biblio.ngv@wanadoo.fr
English :
10th edition of the Loiret Manga Prize
L’événement 11ème édition du prix Manga Loiret Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2025-12-05 par OT GATINAIS SUD