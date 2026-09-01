11ème édition : Grand prix de Nevers et agglomération Rue de la Jonction Nevers
samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Jonction · Nevers
Informations pratiques
Nevers
11ème édition : Grand prix de Nevers et agglomération
Rue de la Jonction Port de la Jonction Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
11ème édition du « Grand Prix de Nevers et agglomération » le samedi 19 septembre au Port de la Jonction à Nevers.
Organisé par le Canoë Club Nivernais.
Venez assister ou participer au challenge inter-entreprise qui se court en équipe de 6 à 8 personnes : ce sont des courses en canoë à 7 places (6 équipiers et un barreur fourni par le club), en confrontation à 2 ou 3 bateaux sur une petite distance de 150 m.
Il y a aussi d’autres animations durant la journée : coupe des jeunes, jeux, buvette, restauration sur place.
Infos au 06.79.62.76.27 .
Rue de la Jonction Port de la Jonction Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 62 76 27 canoeclubnivernais@wanadoo.fr
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English : 11ème édition : Grand prix de Nevers et agglomération
L’événement 11ème édition : Grand prix de Nevers et agglomération Nevers a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cap Grand Nevers
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