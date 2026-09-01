11ème édition : Grand prix de Nevers et agglomération Rue de la Jonction Nevers

Informations pratiques

Nevers

11ème édition : Grand prix de Nevers et agglomération

Rue de la Jonction Port de la Jonction Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

11ème édition du « Grand Prix de Nevers et agglomération » le samedi 19 septembre au Port de la Jonction à Nevers.

Organisé par le Canoë Club Nivernais.

Venez assister ou participer au challenge inter-entreprise qui se court en équipe de 6 à 8 personnes : ce sont des courses en canoë à 7 places (6 équipiers et un barreur fourni par le club), en confrontation à 2 ou 3 bateaux sur une petite distance de 150 m.

Il y a aussi d’autres animations durant la journée : coupe des jeunes, jeux, buvette, restauration sur place.

Infos au 06.79.62.76.27 .

Rue de la Jonction Port de la Jonction Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 62 76 27 canoeclubnivernais@wanadoo.fr

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English : 11ème édition : Grand prix de Nevers et agglomération

L’événement 11ème édition : Grand prix de Nevers et agglomération Nevers a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cap Grand Nevers