Comme chaque année, Produit en Bretagne ira à la rencontre des estivants du 4 juillet au 15 août prochains, 31 villes accueilleront l’événement. Une occasion unique pour le réseau de se faire connaître, d’expliquer ses actions au service de l’économie bretonne et de présenter son nouveau logo, synonyme d’achat et d’emploi local.

Du lundi au vendredi, les 2 animateurs de Produits en Bretagne iront chaque jour dans une ville différente pendant une demi-journée, afin de leur faire découvrir les saveurs régionales et les sensibiliser aux valeurs de l’association.

Les animatrices feront gagner des lots grâce à une roue présente sur le stand. Le public estival pourra également tenter sa chance en participant au jeu concours Produit en Bretagne du 4 juillet au 15 août 2025.

Les estivants pourront aussi se prendre en photo avec la mascotte Ti-Far, recevoir des cadeaux publicitaires des membres de Produit en Bretagne, ainsi qu’un flyer contenant des jeux, des recettes…

Des adhérents de l’association seront présents sur les lieux de la tournée. En tant qu’ambassadeurs, ils sensibiliseront les visiteurs bretons et non bretons au soutien de l’emploi local. Aujourd’hui, la volonté de favoriser les achats de proximité est devenue primordiale, et ceux dans tous domaines d’activités nos adhérents sont des entreprises agro-alimentaires, culturelles (festivals, éditeurs…) ou de services (lieux d’accueil du public, imprimeurs, banques, ressources humaines, habitat, enseignement…)

Produit en Bretagne fera escale à Dinard le lundi 14 juillet sur la promenade des Alliés. .

Promenade des Alliés

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 98 47 94 88

