11ème enduro sprint de La Bresse La Bresse
11ème enduro sprint de La Bresse La Bresse vendredi 24 avril 2026.
11ème enduro sprint de La Bresse
Col de Grosse Pierre La Bresse Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 08:00:00
fin : 2026-04-24 18:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Championnat Grand Est d’Enduro Sprint Tout Terrain.Tout public
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Col de Grosse Pierre La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 15 59 81 37 damienantoine2@aol.fr
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English :
Grand Est Enduro Sprint Tout Terrain Championship.
L’événement 11ème enduro sprint de La Bresse La Bresse a été mis à jour le 2026-03-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES