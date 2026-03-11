11ème enduro sprint de La Bresse

Col de Grosse Pierre La Bresse Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 08:00:00

fin : 2026-04-24 18:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Championnat Grand Est d’Enduro Sprint Tout Terrain.Tout public

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Col de Grosse Pierre La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 15 59 81 37 damienantoine2@aol.fr

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English :

Grand Est Enduro Sprint Tout Terrain Championship.

L’événement 11ème enduro sprint de La Bresse La Bresse a été mis à jour le 2026-03-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES