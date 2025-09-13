11ème Festival de la BD Salle polyvalente Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot

11ème Festival de la BD Salle polyvalente Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 13 septembre 2025.

11ème Festival de la BD

Salle polyvalente Charles de Cacqueray 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-13

A nouveau cette année de remarquables artistes, à commencer par l’invité d’honneur, Pierre-Henry Gomont, auteur rare en Festival.

On retrouve cette année trois auteurs venus lors de précédentes éditions (Cyrille Pomès, Anaïs Flogny et Gaëlle Geniller).

A nouveau cette année de remarquables artistes, à commencer par l’invité d’honneur, Pierre-Henry Gomont, auteur rare en Festival.

On retrouve cette année trois auteurs venus lors de précédentes éditions (Cyrille Pomès, Anaïs Flogny et Gaëlle Geniller). .

Salle polyvalente Charles de Cacqueray 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 26 74 mediatheque@ville-ste-livrade47.fr

English : 11ème Festival de la BD

Once again, this year’s line-up features some remarkable artists, starting with the guest of honor, Pierre-Henry Gomont, a rare Festival author.

This year’s line-up also includes three authors from previous editions (Cyrille Pomès, Anaïs Flogny and Gaëlle Geniller).

German :

Auch in diesem Jahr waren wieder bemerkenswerte Künstler vertreten, allen voran der Ehrengast Pierre-Henry Gomont, ein seltener Autor auf Festivals.

Drei Autoren, die bereits bei früheren Ausgaben dabei waren (Cyrille Pomès, Anaïs Flogny und Gaëlle Geniller), sind auch in diesem Jahr wieder dabei.

Italiano :

Anche quest’anno la formazione presenta artisti di rilievo, a cominciare dall’ospite d’onore, Pierre-Henry Gomont, raro autore del Festival.

La formazione di quest’anno comprende anche tre autori che hanno partecipato alle edizioni precedenti (Cyrille Pomès, Anaïs Flogny e Gaëlle Geniller).

Espanol : 11ème Festival de la BD

El cartel de este año vuelve a contar con artistas notables, empezando por el invitado de honor, Pierre-Henry Gomont, un autor poco habitual en el Festival.

El cartel de este año también incluye a tres autores que han aparecido en ediciones anteriores (Cyrille Pomès, Anaïs Flogny y Gaëlle Geniller).

L’événement 11ème Festival de la BD Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Villeneuve Vallée du Lot