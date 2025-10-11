11eme Festival du livre jeunesse de Sainte-Radegonde Sainte-Radegonde

Le Festival du livre jeunesse de Sainte-Radegonde se déroulera les 11 et 12 octobre 2025. Entrée gratuite.

Dédicace, ateliers, rencontres, … restauration sur place.

Samedi 9h30-20h.

19h Spectacle dessiné participatif par Mathias Friman

Dimanche 9h30-18h

Les auteur·trice·s de cette édition Saïd Benjelloun, Annabelle Buxton, Manu Causse, Yann Cozic, Claire Dé, Mathias Friman, Françoise de Guibert, Joëlle Jolivet, Cassandre Lambert, Laurent Moreau, Romain Pujol, R. Oncedor, Anne-Margot Ramstein, Elsa Valentin. .

Le champ du moulin Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie +33 6 85 43 93 15 asso.culture.jeunesse@gmail.com

English :

The Sainte-Radegonde Children’s Book Festival will take place on October 11 and 12, 2025. Free admission.

German :

Das Jugendbuchfestival in Sainte-Radegonde findet am 11. und 12. Oktober 2025 statt. Eintritt frei.

Italiano :

Il Festival del libro per ragazzi di Sainte-Radegonde si terrà l’11 e il 12 ottobre 2025. L’ingresso è gratuito.

Espanol :

El Festival del Libro Infantil de Sainte-Radegonde tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre de 2025. La entrada es gratuita.

