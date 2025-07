11ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INSOLITE DE RENNES-LE-CHÂTEAU Rennes-le-Château

11ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INSOLITE DE RENNES-LE-CHÂTEAU Rennes-le-Château dimanche 10 août 2025.

11ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INSOLITE DE RENNES-LE-CHÂTEAU

Rue de l’Église Rennes-le-Château Aude

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 10:00:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Placé sous le signe du minéral, de la nature et de l’humain, le Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château et de la Vallée de l’Aude signera sa 11 ème édition cette année.

Au programme, compétitions de courts-métrages et de documentaires, projections hors compétition de longs métrages, concours de scenarios de courts-métrages insolites, table ronde, atelier, masterclass, conférence, expositions, débat, événements insolites

Présidente du jury Claire Nebout, actrice et réalisatrice.

21h45 Courts-métrages (en cas d’intempérie, les projections se feront au Cinéma le Familia à Quillan)

22h15 Long métrage (surprise) (en cas d’intempérie, les projections se feront au Cinéma le Familia à Quillan)

.

Rue de l’Église Rennes-le-Château 11190 Aude Occitanie festinsoliterenneslechateau@gmail.com

English :

Under the banner of minerals, nature and people, the Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château et de la Vallée de l’Aude marks its 11th edition this year.

On the program: short film and documentary competitions, out-of-competition feature film screenings, unusual short film script competition, round table, workshop, masterclass, conference, exhibitions, debate, unusual events..

Jury president: Claire Nebout, actress and director.

9:45pm Short films (in case of bad weather, screenings will take place at Cinéma le Familia in Quillan)

10:15 pm Feature film (surprise) (in case of bad weather, screenings will take place at Cinéma le Familia in Quillan)

German :

Das Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château et de la Vallée de l’Aude steht im Zeichen von Mineralien, Natur und Mensch.

Auf dem Programm stehen Wettbewerbe für Kurz- und Dokumentarfilme, Spielfilmvorführungen außerhalb des Wettbewerbs, Drehbuchwettbewerb für ungewöhnliche Kurzfilme, Rundtischgespräche, Workshops, Masterclasses, Konferenzen, Ausstellungen, Debatten und ungewöhnliche Veranstaltungen

Vorsitzende der Jury: Claire Nebout, Schauspielerin und Regisseurin.

21.45 Uhr Kurzfilme (bei schlechtem Wetter finden die Vorführungen im Cinema le Familia in Quillan statt)

22.15 Uhr Spielfilm (Überraschung) (Bei schlechtem Wetter finden die Vorführungen im Cinéma le Familia in Quillan statt)

Italiano :

L’11ª edizione del Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château et de la Vallée de l’Aude (Festival Internazionale del Film Insolito di Rennes-le-Château e della Valle dell’Aude) è dedicata al tema dei minerali, della natura e delle persone.

Il programma prevede concorsi per cortometraggi e documentari, proiezioni fuori concorso di lungometraggi, un concorso per sceneggiature di cortometraggi insoliti, tavole rotonde, workshop, masterclass, conferenze, mostre, dibattiti ed eventi insoliti

Presidente della giuria: Claire Nebout, attrice e regista.

ore 21.45 Cortometraggi (in caso di maltempo, le proiezioni si terranno al Cinéma le Familia di Quillan)

ore 22.15 Lungometraggi (a sorpresa) (in caso di maltempo, le proiezioni si terranno al Cinéma le Familia di Quillan)

Espanol :

La 11ª edición del Festival Internacional de Cine Insólito de Rennes-le-Château y del Valle del Aude está dedicada al tema de los minerales, la naturaleza y las personas.

El programa incluye concursos de cortometrajes y documentales, proyecciones de largometrajes fuera de concurso, un concurso de guiones de cortometrajes insólitos, mesas redondas, talleres, clases magistrales, conferencias, exposiciones, debates y actos insólitos

Presidenta del jurado: Claire Nebout, actriz y directora.

21.45 h Cortometrajes (en caso de mal tiempo, las proyecciones tendrán lugar en el Cinéma le Familia de Quillan)

22.15 h Largometrajes (sorpresa) (en caso de mal tiempo, las proyecciones tendrán lugar en el Cinéma le Familia de Quillan)

L’événement 11ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INSOLITE DE RENNES-LE-CHÂTEAU Rennes-le-Château a été mis à jour le 2025-07-25 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin