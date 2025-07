11ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INSOLITE DE RENNES-LE-CHÂTEAU Rennes-le-Château

11ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INSOLITE DE RENNES-LE-CHÂTEAU

Rennes-le-Château Aude

Début : 2025-08-11 10:00:00

fin : 2025-08-11

2025-08-11

Placé sous le signe du minéral, de la nature et de l’humain, le Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château et de la Vallée de l’Aude signera sa 11 ème édition cette année.

Au programme, compétitions de courts-métrages et de documentaires, projections hors compétition de longs métrages, concours de scenarios de courts-métrages insolites, table ronde, atelier, masterclass, conférence, expositions, débat, événements insolites

Présidente du jury Claire Nebout, actrice et réalisatrice.

Rennes-le-Château 11190 Aude Occitanie festinsoliterenneslechateau@gmail.com

English :

Under the banner of minerals, nature and people, the Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château et de la Vallée de l’Aude marks its 11th edition this year.

On the program: short film and documentary competitions, out-of-competition feature film screenings, unusual short film script competition, round table, workshop, masterclass, conference, exhibitions, debate, unusual events..

Jury president: Claire Nebout, actress and director.

German :

Das Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château et de la Vallée de l’Aude steht im Zeichen von Mineralien, Natur und Mensch.

Auf dem Programm stehen Wettbewerbe für Kurz- und Dokumentarfilme, Spielfilmvorführungen außerhalb des Wettbewerbs, Drehbuchwettbewerb für ungewöhnliche Kurzfilme, Rundtischgespräche, Workshops, Masterclasses, Konferenzen, Ausstellungen, Debatten und ungewöhnliche Veranstaltungen

Vorsitzende der Jury: Claire Nebout, Schauspielerin und Regisseurin.

Italiano :

L’11ª edizione del Festival International du Film Insolite de Rennes-le-Château et de la Vallée de l’Aude (Festival Internazionale del Film Insolito di Rennes-le-Château e della Valle dell’Aude) è dedicata al tema dei minerali, della natura e delle persone.

Il programma prevede concorsi per cortometraggi e documentari, proiezioni fuori concorso di lungometraggi, un concorso per sceneggiature di cortometraggi insoliti, tavole rotonde, workshop, masterclass, conferenze, mostre, dibattiti ed eventi insoliti

Presidente della giuria: Claire Nebout, attrice e regista.

Espanol :

La 11ª edición del Festival Internacional de Cine Insólito de Rennes-le-Château y del Valle del Aude está dedicada al tema de los minerales, la naturaleza y las personas.

El programa incluye concursos de cortometrajes y documentales, proyecciones de largometrajes fuera de concurso, un concurso de guiones de cortometrajes insólitos, mesas redondas, talleres, clases magistrales, conferencias, exposiciones, debates y actos insólitos

Presidenta del jurado: Claire Nebout, actriz y directora.

