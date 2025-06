11ème Festival itinérant Les Voix d’Eau de l’été – Théâtre de verdure, entre Observaloire et Pont-Canal Digoin 28 juin 2025 07:00

Saône-et-Loire

11ème Festival itinérant Les Voix d'Eau de l'été
Théâtre de verdure, entre Observaloire et Pont-Canal
2 Rue des Perruts
Digoin
Saône-et-Loire

Début : 2025-06-28

fin : 2025-07-06

2025-06-28

Le Festival itinérant Les Voix d’Eau de l’été revient pour sa 11è édition, du 28 juin au 6 juillet, avec 5 étapes le long du Canal de Roanne à Digoin, 5 spectacles gratuits qui vous permettront de (re)découvrir ce magnifique patrimoine qui a fait la richesse du Roannais et du Charolais-Brionnais !

Pour clôturer cette édition, Dimanche 6 juillet à 19h, nous accueillerons au Théâtre de verdure de Digoin, Natalia Artanima en quartet, qui présentera un répertoire jazzy groovie boogie tiré de son nouvel album « Envol »

Buvette par l’association Solidarité Baskouré à partir de 18h30

TOMBOLA (repas-croisière, repas-spectacle, baptême de l’air…) billets en vente sur place

Retrouvez l’ensemble du programme du festival ci-joint :

Vendredi 28 juin Port de Roanne groupe OK CAROLE (rock années 60/70)

Samedi 29 juin Bassin d’Avrilly groupe Les Bridgettes & Jones (reprises chansons revues et corrigées)

Vendredi 4 juillet Halte nautique d’Artaix spectacle Génération 80 et feu d’artifice tout en musique

Samedi 5 juillet Port de Briennon duo Pacific Lounge (pop rock intimiste) .

Théâtre de verdure, entre Observaloire et Pont-Canal 2 Rue des Perruts

+33 6 22 01 47 54
associationcanalroannedigoin@gmail.com

