11ème Fête des plantes de Châteloy – Lieu-dit Châteloy Hérisson, 18 mai 2025 09:00, Hérisson.

Allier

Début : 2025-05-18 09:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

2025-05-18

11ème édition de la Fête des Plantes de Châteloy organisée par La Maison des Loisirs, de 9h à 18h, sur le site de Châteloy.

A 16h: concert gratuit en l’Eglise Saint-Pierre.

Vente et vide-jardin.

Accès libre.

Lieu-dit Châteloy Hameau de Châteloy

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 63 89 25 emiliedlh@orange.fr

English :

11th edition of the Châteloy Plant Festival organized by La Maison des Loisirs, from 9am to 6pm, on the Châteloy site.

4pm: free concert in Eglise Saint-Pierre.

Sale and garden sale.

Free admission.

German :

11. Ausgabe des Pflanzenfestes von Châteloy, organisiert von La Maison des Loisirs, von 9 bis 18 Uhr auf dem Gelände von Châteloy.

Um 16 Uhr: kostenloses Konzert in der Kirche Saint-Pierre.

Verkauf und Gartenverkauf.

Freier Zugang.

Italiano :

11ª edizione del Festival delle piante di Châteloy, organizzato da La Maison des Loisirs, dalle 9 alle 18, sul sito di Châteloy.

Alle 16: concerto gratuito nella chiesa di Saint-Pierre.

Vendita e vendita di giardini.

Ingresso libero.

Espanol :

11ª edición de la Fiesta de las Plantas de Châteloy organizada por La Maison des Loisirs, de 9:00 a 18:00 h, en el recinto de Châteloy.

A las 16:00 h: concierto gratuito en la iglesia Saint-Pierre.

Venta y venta de jardinería.

Entrada gratuita.

