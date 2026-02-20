11ème Foire aux plantes de Cercoux Cercoux
11ème Foire aux plantes de Cercoux Cercoux dimanche 29 mars 2026.
Place de la salle des fêtes Cercoux Charente-Maritime
11ème foire aux plantes avec 40 exposants ou plus, plantes rares et spécialistes organisée par l’association Jardins d’Amateurs
Place de la salle des fêtes Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 08 15 97 jardinsdamateurs@outlook.com
English :
11th plant fair with 40 or more exhibitors, rare and specialist plants, organized by the Jardins d’Amateurs association
