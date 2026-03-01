11eme Friperie Solidaire Centre social St Jean Autun
11eme Friperie Solidaire Centre social St Jean Autun dimanche 29 mars 2026.
11eme Friperie Solidaire
Centre social St Jean 22 Rue Naudin Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0.5 – 0.5 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
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Centre social St Jean 22 Rue Naudin Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 60 20 55 tdc71400@gmail.com
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L’événement 11eme Friperie Solidaire Autun a été mis à jour le 2026-03-18 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II