11eme Friperie Solidaire Centre social St Jean Autun

11eme Friperie Solidaire

Centre social St Jean 22 Rue Naudin Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0.5 – 0.5 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Ne manquez pas la 11ᵉ Friperie Solidaire au Centre Social Saint Jean pour Ici et Ailleurs, un événement solidaire pour s’équiper à petit budget tout en soutenant une bonne cause.

Vêtements pour homme, femme et enfant, chaussures, jouets pour les petits. .

Centre social St Jean 22 Rue Naudin Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 60 20 55 tdc71400@gmail.com

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English :

L’événement 11eme Friperie Solidaire Autun a été mis à jour le 2026-03-18 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II