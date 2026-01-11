11ème Marché aux Truffes et au Safran Bourges

11ème Marché aux Truffes et au Safran

Place Marcel Plaisant Bourges Cher

Début : 2026-01-25 10:00:00

fin : 2026-01-25 16:00:00

2026-01-25

Le marché aux truffes et au safran fait son grand retour à l’Hôtel du Département.

Venez rencontrer les producteurs, découvrir des produits d’exception, échanger, déguster et repartir avec plein de saveurs berrichonnes. Une journée placée sous le signe de la gourmandise, du partage et du savoir-faire local !

Un rendez-vous festif et convivial à ne pas manquer pour les amateurs de bonnes choses, les curieux et tous ceux qui aiment faire rimer terroir et plaisir. .

Place Marcel Plaisant Bourges 18023 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 80 00

English :

The truffle and saffron market returns to the Hôtel du Département.

