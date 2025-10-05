11ème marche de l’association Seve Octobre Rose Langatte

11ème marche de l’association Seve Octobre Rose Langatte dimanche 5 octobre 2025.

11ème marche de l’association Seve Octobre Rose

Parking Centre de bien-être (départ) Langatte Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05 13:00:00

Date(s) :

2025-10-05

11ème édition de la marche est organisée par SEVE (Seins et Vie), dans le cadre d’Octobre Rose. Trois marches vous sont proposées 5, 8 ou 13km avec de nouveaux parcours. Cet événement ouvert à tous est dans la cadre de la campagne mondiale menée chaque année en octobre contre le cancer du sein. Départ libre entre 8h00 et 13h00. Parcours adaptés aux marcheurs comme aux coureurs. Nos amis les animaux sont les bienvenus si tenus en laisse. Payant. Il est aussi possible de réserver un repas en supplément, qui sera servi à l’arrivée. Le parking est gratuit (centre de bien-être).Tout public

5 .

Parking Centre de bien-être (départ) Langatte 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 69 90

English :

the 11th edition of the walk is organized by SEVE (Seins et Vie), as part of Pink October. Three walks are on offer: 5, 8 or 13km with new routes. This event, which is open to all, is part of the worldwide campaign against breast cancer that takes place every October. Free departure between 8am and 1pm. Routes suitable for walkers and runners. Pets welcome on a leash. Charges apply. It is also possible to book a meal at extra cost, which will be served on arrival. Free parking (wellness center).

German :

die 11. Ausgabe des Marsches wird von SEVE (Brust und Leben) im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert. Es werden drei Wanderungen angeboten: 5, 8 oder 13 km mit neuen Strecken. Diese für alle offene Veranstaltung ist Teil der weltweiten Kampagne gegen Brustkrebs, die jedes Jahr im Oktober durchgeführt wird. Freier Start zwischen 8:00 und 13:00 Uhr. Die Strecken sind sowohl für Wanderer als auch für Läufer geeignet. Unsere tierischen Freunde sind willkommen, wenn sie an der Leine gehalten werden. Die Teilnahme ist kostenpflichtig. Es ist auch möglich, gegen Aufpreis eine Mahlzeit zu buchen, die bei der Ankunft serviert wird. Der Parkplatz ist kostenlos (Wellnesscenter).

Italiano :

l’11ª edizione della passeggiata è organizzata da SEVE (Seins et Vie), nell’ambito dell’Ottobre Rosa. Si può scegliere tra tre percorsi: 5, 8 o 13 km, con alcune novità. L’evento, aperto a tutti, fa parte della campagna mondiale contro il cancro al seno, che si svolge ogni ottobre. Partenza libera tra le 8.00 e le 13.00. Percorsi adatti a camminatori e corridori. Gli animali domestici sono benvenuti se tenuti al guinzaglio. Si applicano tariffe. È possibile prenotare un pasto a pagamento, che verrà servito all’arrivo. Parcheggio gratuito (centro benessere).

Espanol :

la 11ª edición de la marcha está organizada por SEVE (Seins et Vie), en el marco del Octubre Rosa. Hay tres recorridos a elegir: 5, 8 o 13 km, con algunos itinerarios nuevos. Este evento, abierto a todos, forma parte de la campaña mundial contra el cáncer de mama, que tiene lugar cada mes de octubre. Salida gratuita entre las 8.00 y las 13.00 horas. Recorridos aptos para caminantes y corredores. Se admiten mascotas con correa. De pago. También es posible reservar una comida con coste adicional, que se servirá a la llegada. Aparcamiento gratuito (centro de bienestar).

L’événement 11ème marche de l’association Seve Octobre Rose Langatte a été mis à jour le 2025-09-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG