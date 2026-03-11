11ème marché gourmand animé Neuvy-sur-Barangeon
11ème marché gourmand animé Neuvy-sur-Barangeon dimanche 5 avril 2026.
11ème marché gourmand animé
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Produits locaux ou régionaux, artisanat, jeux géants en bois, balade en calèche.
Produits locaux ou régionaux, artisanat, jeux géants en bois, balade en calèche. .
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65
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English :
Local and regional products, crafts, giant wooden games, horse-drawn carriage rides.
L’événement 11ème marché gourmand animé Neuvy-sur-Barangeon a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de VIERZON
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