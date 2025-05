11ème Marche Populaire Internationale – Dannemarie, 24 mai 2025 07:00, Dannemarie.

Haut-Rhin

11ème Marche Populaire Internationale rue du Stade Dannemarie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-24 07:00:00

fin : 2025-05-25 14:00:00

Date(s) :

2025-05-24

10 km et 5 km, sans difficultés particulières. Ouvert à tous ; les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés.

10 km et 5 km, sans difficultés particulières.

Au menu Rougail saucisses ; grillades .

rue du Stade

Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 17 99 23 25 valerie.faffa@free.fr

English :

10 km and 5 km, with no particular difficulties. Open to all; children under 10 must be accompanied.

German :

10 km und 5 km, ohne besondere Schwierigkeiten. Offen für alle; Kinder unter 10 Jahren müssen zwingend begleitet werden.

Italiano :

10 km e 5 km, senza particolari difficoltà. Aperto a tutti; i bambini sotto i 10 anni devono essere accompagnati.

Espanol :

10 km y 5 km, sin dificultades particulares. Abierto a todos; los menores de 10 años deben ir acompañados.

L’événement 11ème Marche Populaire Internationale Dannemarie a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de tourisme du Sundgau